Бразилия повторила рекорд сборной Франции на ЧМ

Бразилия победила Швейцарию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В этом матче соперники не смогли ни разу пробить в створ ворот бразильцев.

То же самое было в игре 1-го тура чемпионата мира – тогда не было ударов в створ у Сербии.

Сборная Бразилии – вторая команда в истории турнира, не допустившая ни одного удара в створ в первых двух встречах на ЧМ.

Они повторили рекорд Франции 1998 года.

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