«Некоторые катают говно». Спиридонов – о ЧМ-2022

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

«Я слежу за матчами чемпионата мира по мере возможности, но пока еще не ходил на игры. По всему городу куча болельщиков. Куда ни выйди, везде они.

Что касается уровня чемпионата мира, то от игры к игре. Кто-то говно катает. Был матч, когда команды друг другу ни разу в створ ворот не попали за 90 минут. Это, по-вашему, нормальный футбол? Полный провал. Но чемпионат мира только раскачивается, от игры к игре должно быть интересней. Большие надежды возлагаю на матч Испания – Германия», – сказал Спиридонов.

Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

Спиридонов играет в Катаре.

Ранее игрок выступал за сборную России.

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