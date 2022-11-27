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    Канчельскис назвал место, на котором «Сочи» с Бердыевым финиширует в следующем сезоне

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Сочи» пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.

    «Я уже много раз говорил, что Курбан Бердыев – специалист очень высокого уровня. Это все знают. Лично мне любопытно посмотреть на его работу в «Сочи» – должна получиться интересная история. При Бердыеве и «Рубин», и «Ростов» были очень крепкими командами.

    Думаю, в следующем сезоне он поможет «Сочи» вновь завоевать серебро чемпионата России», – сказал Канчельскис.

    • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
    • Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
    • Контракт с тренером подписан на 2,5 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17490

      paracetamol 29 минут назад

      Уже было серебро, зачем надо было экспериментировать?

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