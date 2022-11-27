Канчельскис назвал место, на котором «Сочи» с Бердыевым финиширует в следующем сезоне

Уже было серебро, зачем надо было экспериментировать?
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Сочи» пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.
«Я уже много раз говорил, что Курбан Бердыев – специалист очень высокого уровня. Это все знают. Лично мне любопытно посмотреть на его работу в «Сочи» – должна получиться интересная история. При Бердыеве и «Рубин», и «Ростов» были очень крепкими командами.
Думаю, в следующем сезоне он поможет «Сочи» вновь завоевать серебро чемпионата России», – сказал Канчельскис.
- Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
- Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
- Контракт с тренером подписан на 2,5 года.
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