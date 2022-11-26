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    Стало известно, какие судейские решения в 1-м туре ЧМ-2022 ФИФА признала ошибочными

    Журналист Игорь Рабинер поделился инсайдом, как в ФИФА оценили судейство в первом туре чемпионата мира-2022.

    «Пообщался с человеком, который в курсе всего внутряка ЧМ-2022 по судейству. Выяснилось, что в судейском комитете ФИФА посчитали ошибочным решение американского судьи матча Португалия – Гана Исмаила Эльфата назначить пенальти, с которого Криштиану Роналду установил рекорд, забив мячи на пяти чемпионатах мира.

    Также критике подвергся бразильский арбитр матча Англия – Иран Рафаэл Клаус за десять добавленных ко второму тайму минут при счeте 6:1. Он следовал новым требованиям ФИФА, но слишком буквально, и в судейском комитете не поняли, откуда взялись 27 компенсированных к матчу минут, даже несмотря на долгое лечение иранского вратаря в первом тайме.

    Решение о большом количестве добавленных к таймам минут – централизованное. В ФИФА решили вести борьбу за увеличение игрового времени, в связи с чем потребовали у резервных судей вести кропотливый подсчeт потерянных по ходу матча секунд. Все они (затраченные на празднование голов, травмы, замены, удары от ворот и т.д.), за исключением походов игроков на подачи угловых, теперь полностью добавляются к 90 минутам игры.

    Для тестирования новой системы в Катаре проводится турнир местных любительских команд (он заканчивается сегодня), на котором рефери ЧМ-2022 работают по 45 минут и оттачивают новые навыки», – написал Рабинер.

    • За судейство в ФИФА отвечает бывший арбитр Пьерлуиджи Коллина.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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