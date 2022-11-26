Депутат Роднина: «Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не видит проблемы в том, что на катарских стадионах во время ЧМ-2022 запрещена продажа алкогольного пива.

«Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет.

Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива. Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь.

Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать», – сказала Роднина.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира