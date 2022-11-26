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    Депутат Роднина: «Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива?»

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не видит проблемы в том, что на катарских стадионах во время ЧМ-2022 запрещена продажа алкогольного пива.

    «Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет.

    Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива. Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь.

    Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать», – сказала Роднина.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      Александр.Т. 5 минут назад

      Редиска , фанаты не играют на ЧМ, профессиональных спортсменов если и есть на стабилне (не на поле) то их очень мало остальные. В основном обычные люди

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