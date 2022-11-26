Депутат Роднина: «Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива?»

Редиска , фанаты не играют на ЧМ, профессиональных спортсменов если и есть на стабилне (не на поле) то их очень мало остальные. В основном обычные люди
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не видит проблемы в том, что на катарских стадионах во время ЧМ-2022 запрещена продажа алкогольного пива.
«Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет.
Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива. Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь.
Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать», – сказала Роднина.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
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