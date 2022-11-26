Петржела: «ЧМ в России был лучше»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил ЧМ-2022 с предыдущим, который в 2018 году состоялся в России.

«Сейчас многие болельщики сравнивают чемпионат мира, который проходил в России, с текущим турниром. И я как человек, который любит Россию, считаю, что в России мундиаль прошел лучше. В Катаре очень много политики, мне это не нравится. В арабских странах запрещены многие вещи. Не знаю, зачем и почему турнир проводится в Катаре», – сказал чех.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Хозяева, катарцы, досрочно лишились шансов на выход из группы.

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