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    «МЮ» зимой готов подписать форварда на замену Роналду. У клуба есть два кандидата

    «Манчестер Юнайтед» готов подписать нового форварда в зимнее трансферное окно после ухода нападающего Криштиану Роналду.

    По информации Manchester Evening News, английский клуб может вернуться к кандидатурам игроков, которых рассматривал летом. В августе «МЮ» хотел пригласить вингера «ПСВ» Коди Гакпо и нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: Manchester Evening News

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