Непомнящий назвал свою зарплату в сборной Камеруна

Валерий Непомнящий рассказал, сколько зарабатывал на посту главного тренера сборной Камеруна.
«Мне премиальные не полагались. Только зарплата. Игроки состояли на контракте с федерацией футбола, а тренер – нет. Я подписывал договор с министерством труда Камеруна. Должность главного тренера сборной утверждалась декретом президента. А государственным чиновникам премиальные не причитались.
Какой был оклад? Официальная зарплата – 1500 долларов. Но в те времена советский специалист за рубежом не имел права получать больше 700. Оклад четвертой категории равнялся 416 инвалютным рублям. В первую входил посол, во вторую – консул и т. д. Поэтому я из своих 1500 баксов 800 отправлял спорткомитету СССР. Так положено было», – сказал Непомнящий.
- Непомнящий возглавлял сборную Камеруна на ЧМ-1990.
- При нем команда вышла в четвертьфинал турнира.
- Сегодня Камерун сыграет против Швейцарии. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.
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