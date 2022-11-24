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    Непомнящий назвал свою зарплату в сборной Камеруна

    Валерий Непомнящий рассказал, сколько зарабатывал на посту главного тренера сборной Камеруна.

    «Мне премиальные не полагались. Только зарплата. Игроки состояли на контракте с федерацией футбола, а тренер – нет. Я подписывал договор с министерством труда Камеруна. Должность главного тренера сборной утверждалась декретом президента. А государственным чиновникам премиальные не причитались.

    Какой был оклад? Официальная зарплата – 1500 долларов. Но в те времена советский специалист за рубежом не имел права получать больше 700. Оклад четвертой категории равнялся 416 инвалютным рублям. В первую входил посол, во вторую – консул и т. д. Поэтому я из своих 1500 баксов 800 отправлял спорткомитету СССР. Так положено было», – сказал Непомнящий.

    • Непомнящий возглавлял сборную Камеруна на ЧМ-1990.
    • При нем команда вышла в четвертьфинал турнира.
    • Сегодня Камерун сыграет против Швейцарии. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +649

      7:1 1 час назад

      краем уха слышал, что сейчас в северной корее так, даже в разы хуже. типа у гастарбайтеров государство отбирает до 90% от зарплаты, и на эти деньги делают ядрёные ракеты, за что огребают от остального мира в виде санкций. может кто-то получше разъяснит, кто в теме. я только слышал.

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      Рейтинг: +3001

      Dgad > 7:1 56 минут назад

      есть такое, но не 90% от зарплаты а 10-20 вроде бы.

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      Рейтинг: +6819

      Антибиотик > 7:1 46 минут назад

      После развала СССР поддержка Северной Кореи прекратилась и у них настала задница. Люди очень плохо живут, верхи купаются в деньгах.

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      Рейтинг: +12

      Бакланище Астраханский > 7:1 34 минуты назад

      Безухий, откуда у тебя край уха взялся-то ? ?

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