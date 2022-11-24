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    В Англии назвали претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед»

    Британское издание Daily Mail сообщило, кто может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

    Среди претендентов называются Amazon и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    Также купить клуб могут структуры, связанные с ОАЭ или Катаром.

    Потенциальная сделка по продаже «МЮ» оценивается в 6-8 миллиардов фунтов.

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    Источник: Daily Mail

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