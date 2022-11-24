В Англии назвали претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед»

Британское издание Daily Mail сообщило, кто может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».
Среди претендентов называются Amazon и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Также купить клуб могут структуры, связанные с ОАЭ или Катаром.
Потенциальная сделка по продаже «МЮ» оценивается в 6-8 миллиардов фунтов.
- С 2005 года «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров.
- Команда идет на 5-м месте в таблице АПЛ.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Daily Mail