В Англии назвали претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед»

Британское издание Daily Mail сообщило, кто может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

Среди претендентов называются Amazon и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Также купить клуб могут структуры, связанные с ОАЭ или Катаром.

Потенциальная сделка по продаже «МЮ» оценивается в 6-8 миллиардов фунтов.

С 2005 года «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров.

Команда идет на 5-м месте в таблице АПЛ.

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