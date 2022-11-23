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    «Занимаются хренью, выглядят как клоуны. Отстаивайте ценности дома». Чернышев – о сборной Германии

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышев прокомментировал акцию сборной Германии перед матчем чемпионата мира-2022 против Японии (1:2).

    • Игроки Германии на командном фото закрыли себе рот рукой. Это ответ ФИФА на запрет носить на матчах повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

    «Похоже, мир футбола окончательно сошeл с ума . Вместо того чтобы играть и показывать красивый футбол, команды и игроки занимаются всякой «хренью».

    Играйте в футбол или сидите дома, отстаивайте «дебильные» ценности.

    Очень сильно разочарован игроками сборной Германии, они выглядят как клоуны. Правильно, что Япония обыграла их», – написал Чернышев, который в 1997 году играл за немецкий «Гройтер Фюрт».

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    Источник: телеграм-канал Андрея Чернышева

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    23.11.2022 23:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +181

      russkiisergei 7 минут назад

      закрыли пасть, открыли очко!!! вот им узкоглазые и напихали!!!

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      Рейтинг: +17451

      paracetamol 23 минуты назад

      Согласен, немцы все опущенные!

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      Рейтинг: +159

      teodogat 23 минуты назад

      Вылетят из группы и поедут отстаивать, Испания им в жизни не проиграет, а япошки запросто после 2 тура могут быть с шестью очками.

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      Рейтинг: +2165

      kvm 51 минуту назад

      не было у нас такого тренера...

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      Рейтинг: +17451

      paracetamol > kvm 23 минуты назад

      А кто вас чуть в пердив не отправил?

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