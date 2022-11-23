«Занимаются хренью, выглядят как клоуны. Отстаивайте ценности дома». Чернышев – о сборной Германии

закрыли пасть, открыли очко!!! вот им узкоглазые и напихали!!!
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышев прокомментировал акцию сборной Германии перед матчем чемпионата мира-2022 против Японии (1:2).
- Игроки Германии на командном фото закрыли себе рот рукой. Это ответ ФИФА на запрет носить на матчах повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Похоже, мир футбола окончательно сошeл с ума . Вместо того чтобы играть и показывать красивый футбол, команды и игроки занимаются всякой «хренью».
Играйте в футбол или сидите дома, отстаивайте «дебильные» ценности.
Очень сильно разочарован игроками сборной Германии, они выглядят как клоуны. Правильно, что Япония обыграла их», – написал Чернышев, который в 1997 году играл за немецкий «Гройтер Фюрт».
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