Германия проиграла 3 из 4 последних матчей на чемпионатах мира. До этого была победа на ЧМ-2014

Сборная Германии уступила Японии (1:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Германия трижды проиграла в четырех последних матчах на чемпионатах мира. В 2018 году на турнире в России немцы проиграли Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2), а также победили Швецию (2:1).

До этого немцы стали победителями чемпионата мира-2014 в Бразилии.

Следующий соперник Германии – Испания (27 ноября).

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Подробности сенсационного результата матча Германия – Япония

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