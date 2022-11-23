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    В Катаре напали на бразильского журналиста. Его заподозрили в поддержке ЛГБТ

    Бразильский журналист Виктор Перейра рассказал о нападении на него после матча 1-го тура ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (1:2).

    Он шел со стадиона с флагом бразильского штата Пернамбуку, на котором изображены радуга, красный крест и звезда.

    Незнакомый мужчина в традиционном для Катара белом одеянии атаковал Перейру, заподозрив его в поддержке ЛГБТ.

    «Парень схватил флаг, бросил его на землю и начал топать. Я взял свой телефон, чтобы записать видео, но он выхватил его у меня из рук и сказал, что вернет, только если я удалю видео.

    Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон у другого парня и приказал мне удалить видео», – сообщил журналист.

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    Источник: Sports.ru

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