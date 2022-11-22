Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис: «Слуцкий любит вешать лапшу. Это очень слабый тренер, теоретик!»

    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    «У него был приличный состав и в РПЛ. Но он там провалился, и команда вылетела в Первую лигу. У него все время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.

    У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!» — сказал Канчельскис.

    • «Рубин» идет на 4-м месте в Первой лиге после 19 туров.
    • Слуцкий возглавлял команду с декабря 2019 года.
    • Об уходе тренера клуб объявил 15 ноября.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Слуцкий прокомментировал скандальное интервью Роналду 6
    Слуцкий: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла Португалия или Аргентина» 9
    «Стал гиперпрофессионален». Слуцкий оценил прогресс Хвичи после перехода в «Наполи» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      ugc-gaming 1 минуту назад

      nobody care
      не по-пацански это, лить грязь в прессу о других людях, даже (или особенно) если тебя об этом попросили, а если не просили, то это еще и странно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11