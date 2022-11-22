Канчельскис: «Слуцкий любит вешать лапшу. Это очень слабый тренер, теоретик!»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«У него был приличный состав и в РПЛ. Но он там провалился, и команда вылетела в Первую лигу. У него все время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.

У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!» — сказал Канчельскис.

«Рубин» идет на 4-м месте в Первой лиге после 19 туров.

Слуцкий возглавлял команду с декабря 2019 года.

Об уходе тренера клуб объявил 15 ноября.

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