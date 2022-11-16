Семак прокомментировал победу над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Факелом» (2:0) в пятом туре группового этапа Кубка России.

«Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч. Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить бороться за Путь РПЛ. Для «Факела» было важно победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке. Для каждой из команд результат был хорошим раздражителем. Что касается самой игры, то, думаю, в принципе, нормальная игра по качеству», – сказал Семак.

«Зенит» идет в группе 2-м.

«Факел» досрочно вылетел из Кубка России.

У «Зенита» в этом году осталось 2 матча.

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