«Пирог и пинта пива». Клуб 6-го английского дивизиона сделал предложение по Роналду

«Блайт Спартанс» (клуб шестого английского дивизиона) пригласил нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Привет, «МЮ». Мы слышали, что Роналду хочет уйти? Мы заберем его у вас за пирог и пинту пива!» – говорится в публикации «Блайт Спартанс» в соцсетях.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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Источник: твиттер «Блайт Спартанс»