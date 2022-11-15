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    «Пирог и пинта пива». Клуб 6-го английского дивизиона сделал предложение по Роналду

    «Блайт Спартанс» (клуб шестого английского дивизиона) пригласил нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Привет, «МЮ». Мы слышали, что Роналду хочет уйти? Мы заберем его у вас за пирог и пинту пива!» – говорится в публикации «Блайт Спартанс» в соцсетях.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: твиттер «Блайт Спартанс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +911

      Untitled-1 11 минут назад

      Он вас купит и расформирует

      0
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      Рейтинг: +1542

      IVANRUS777 13 минут назад

      А вместо зарплаты его ожидает похлёбка) Норм предложение)

      0
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      Рейтинг: +1182

      mama1991 26 минут назад

      Че за помойка?

      0
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      Рейтинг: +2306

      fakeid > mama1991 9 минут назад

      спартак, написано же.

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