Где смотреть «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 16 ноября

«Факел» и «Зенит» сыграют в 5-м туре группового этапа Кубка России.
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- Игра состоится в среду, 16 ноября.
- Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный Профсоюз».
- Начало – в 18:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Факел – Зенит
- Победа «Факела» – 7.80
- Ничья – 5.00
- Победа «Зенита» – 1.43
Источник: «Бомбардир»