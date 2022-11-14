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    «Я бы тоже взорвался». Федотов объяснил нецензурную брань Слуцкого в адрес судьи

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за нецензурную брань в адрес главного судьи матча с «Енисеем» (0:0) Артема Чистякова.

    «На 78-й минуте Чистяков должен был назначать пенальти в ворота «Енисея» и показывать желтую карточку их игроку. Он отставил руку в сторону.

    Игра закончилась в итоге 0:0. Главная проблема, что все, кроме арбитра, видят этот фол. Как это объяснить? При том, что судья был в хорошей позиции. Конечно, такие решения будут раздражать.

    У Слуцкого стоит задача выйти в РПЛ, и когда арбитр неправильно разбирается в таком простом эпизоде, человек просто взрывается. Понимаю реакцию Слуцкого. Я бы тоже на его месте взорвался. Плюс в предыдущем матче судья не удалил игрока махачкалинского «Динамо». Это все накапливается», — сказал Федотов.

    • У «Рубина» одна победа в последних четырех матчах.
    • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: Sport24

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