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Агент Селюк сказал, какого игрока не хватает «Зениту»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Зениту» нужен полузащитник, похожий по игровым качествам на Далера Кузяева.

«Конечно, Кузяев перешeл во Францию не из-за денег. Но я думаю, в конечном итоге он получит вид на жительство и где-нибудь во Франции останется жить.

Так-то Кузяев – молодец, но самое интересное, что именно такого, как Кузяев, «Зениту» не хватает. Вот именно такой вот работяга, который делал хороший объeм и выполнял всю черновую работу.

Потому что эти-то все «дыр-дырщики», они на мяче. А без мяча, я хочу сказать, так себе.

Вернуть Кузяева в «Зенит»? Сколько ему? 32? Не, в таком возрасте уже не стоит его возвращать. Я думаю, он хочет корни бросить где-то в Европе и продолжить там жить. И поиграет там. Примерно на уровне «Гавра», – сказал Селюк.

  • Кузяев покинул «Зенит» в 2023 году.
  • Он отказался продлевать контракт с петербургским клубом.
  • В составе «Гавра» хавбек забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 46 матчах.

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Источник: Vprognoze.ru

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14.02.2025 21:21
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Комментарии (2)
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FWSPM
1739560633
Все так и есть
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Кривая да нелёгкая
1739562805
Ну и ?
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