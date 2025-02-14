Агент Селюк сказал, какого игрока не хватает «Зениту»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Зениту» нужен полузащитник, похожий по игровым качествам на Далера Кузяева.

«Конечно, Кузяев перешeл во Францию не из-за денег. Но я думаю, в конечном итоге он получит вид на жительство и где-нибудь во Франции останется жить.

Так-то Кузяев – молодец, но самое интересное, что именно такого, как Кузяев, «Зениту» не хватает. Вот именно такой вот работяга, который делал хороший объeм и выполнял всю черновую работу.

Потому что эти-то все «дыр-дырщики», они на мяче. А без мяча, я хочу сказать, так себе.

Вернуть Кузяева в «Зенит»? Сколько ему? 32? Не, в таком возрасте уже не стоит его возвращать. Я думаю, он хочет корни бросить где-то в Европе и продолжить там жить. И поиграет там. Примерно на уровне «Гавра», – сказал Селюк.