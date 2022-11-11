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    «Это заслуга «Газпрома». Петржела – о чемпионстве «Зенита» в 2007 году

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела вспомнил о чемпионстве петербургской команды 15-летней давности.

    «Конечно, я был рад, что «Зенит» выиграл титул. Это была заслуга «Газпрома», который, как сильнейший спонсор страны, создал для петербуржцев прекрасные условия.

    В основном, чемпионства я желал игрокам, которые играли в отличный футбол. Сегодня я никого из игроков, которые выиграли чемпионат России в 2007 году, не поздравлял», – сказал Петржела.

    • Для «Зенита» чемпионство 2007 года стало первым в российской истории.
    • «Газпром» стал спонсором клуба в конце сезона-2005.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5374

      Enter2006 29 минут назад

      Вот это новость всплыла! Никто и никогда не знал что в Зенит газпрём закачивает бюджетные деньги уже много лет. Как неожиданно! )))

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