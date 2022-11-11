Основатель «НаСпорте» раскрыл зарплаты в медийном футболе

Основатель медийного клуба «НаСпорте» Лев Соленов рассказал, сколько зарабатывают футболисты медийных команд.

– Для чего вообще создан и функционирует «НаСпорте»? Может у вас есть какая-то цель или вещь, с помощью которой ваш клуб поможет отечественному футболу или даже российскому спорту в целом?

– Это будет понятно со временем. В любом случае, мы из себя представляем профессиональный футбольный клуб в миниатюре. Мы тоже лечим своих футболистов, проходим УМО.

Да, зарплаты наших футболистов нельзя сравнить с деньгами, которые получают в РПЛ. Но с Первой и Второй лигой можно сравнивать зарплату наших игроков. Уже есть кейсы, где футболисты медийных команд зарабатывают больше, чем футболисты Первой и Второй лиги.

– Даже Первой лиги?

– Наверное, среди команд, которые замыкают турнирную таблицу Первой лиги найдутся не самые богатые клубы. Именно с этими командами можно сравнивать зарплату некоторых игроков в МФЛ.

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