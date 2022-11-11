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    Основатель «НаСпорте» раскрыл зарплаты в медийном футболе

    Основатель медийного клуба «НаСпорте» Лев Соленов рассказал, сколько зарабатывают футболисты медийных команд.

    – Для чего вообще создан и функционирует «НаСпорте»? Может у вас есть какая-то цель или вещь, с помощью которой ваш клуб поможет отечественному футболу или даже российскому спорту в целом?

    – Это будет понятно со временем. В любом случае, мы из себя представляем профессиональный футбольный клуб в миниатюре. Мы тоже лечим своих футболистов, проходим УМО.

    Да, зарплаты наших футболистов нельзя сравнить с деньгами, которые получают в РПЛ. Но с Первой и Второй лигой можно сравнивать зарплату наших игроков. Уже есть кейсы, где футболисты медийных команд зарабатывают больше, чем футболисты Первой и Второй лиги.

    – Даже Первой лиги?

    – Наверное, среди команд, которые замыкают турнирную таблицу Первой лиги найдутся не самые богатые клубы. Именно с этими командами можно сравнивать зарплату некоторых игроков в МФЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3257

      acor94 1 час назад

      Хорошо, а какие зарплаты у игроков первой лиги?

      1
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      Рейтинг: +3029

      Ziklop > acor94 1 час назад

      сказать много ничего не сказав, кругом такие пистаполы.

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