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    Джефф Монсон назвал российский клуб, за который болеет

    Бывший боец ММА и политик Джефф Монсон рассказал, за какую российскую команду болеет.

    «Честно говоря, я не особо слежу за футболом, очень редко его смотрю. Но я живу в Уфе, поэтому в России я болею за местную команду, за «Уфу».

    Меня несколько раз приглашали на матчи команды, я знаком с медицинским штабом «Уфы» — они помогали мне с восстановлением моей спины. Также я знаю несколько игроков оттуда. Желаю «Уфе» удачи и как можно больше побед!», — сказал Монсон.

    • «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 13-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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