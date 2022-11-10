Джефф Монсон назвал российский клуб, за который болеет

Бывший боец ММА и политик Джефф Монсон рассказал, за какую российскую команду болеет.

«Честно говоря, я не особо слежу за футболом, очень редко его смотрю. Но я живу в Уфе, поэтому в России я болею за местную команду, за «Уфу».

Меня несколько раз приглашали на матчи команды, я знаком с медицинским штабом «Уфы» — они помогали мне с восстановлением моей спины. Также я знаю несколько игроков оттуда. Желаю «Уфе» удачи и как можно больше побед!», — сказал Монсон.

«Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ.

Команда идет на 13-м месте в Первой лиге.

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