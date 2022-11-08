Защитник «Крыльев» Бейл назвал лучшего игрока чемпионата России

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает полузащитника «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком РПЛ.
«Я общался пару раз с Промесом до и после матчей, но мы не являемся друзьями. Я считаю его лучшим игроком в российском чемпионате сейчас!
Он однозначно крутой нападающий. Забил большое количество голов, отдал достаточно голевых передач», — сказал Бейл.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Чемпионат»