Защитник «Крыльев» Бейл назвал лучшего игрока чемпионата России

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает полузащитника «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком РПЛ.

«Я общался пару раз с Промесом до и после матчей, но мы не являемся друзьями. Я считаю его лучшим игроком в российском чемпионате сейчас!

Он однозначно крутой нападающий. Забил большое количество голов, отдал достаточно голевых передач», — сказал Бейл.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно