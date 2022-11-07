36-летний Нойер рассказал, при каком условии ЧМ-2022 станет для него последним в карьере

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключил, что сыграет на чемпионате мира в 2026 году.

«Я допускаю, что ЧМ-2022 станет для меня последним, хотя возможно, что это не так. Очевидно, это будет зависеть от итогового результата.

Если мы станем чемпионами мира, я подумаю о том, чтобы уйти из сборной», – сказал Нойер.

Голкиперу в марте исполнится 37 лет.

Нойер уже выигрывал ЧМ в 2014 году.

На мундиале в Катаре немцы сыграют в одной группе с Испанией, Коста-Рикой и Японией.

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