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    36-летний Нойер рассказал, при каком условии ЧМ-2022 станет для него последним в карьере

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не исключил, что сыграет на чемпионате мира в 2026 году.

    «Я допускаю, что ЧМ-2022 станет для меня последним, хотя возможно, что это не так. Очевидно, это будет зависеть от итогового результата.

    Если мы станем чемпионами мира, я подумаю о том, чтобы уйти из сборной», – сказал Нойер.

    • Голкиперу в марте исполнится 37 лет.
    • Нойер уже выигрывал ЧМ в 2014 году.
    • На мундиале в Катаре немцы сыграют в одной группе с Испанией, Коста-Рикой и Японией.

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    Источник: Bayern & Germany

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    07.11.2022 23:27
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