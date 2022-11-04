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    Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на выход команды в плей-офф Лиги Европы.

    «Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы ее уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции.

    Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил. Как и говорил после жеребьевки, у нас получилась достаточно ровная группа, до последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль.

    Какая задача у «Монако» в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна — победа в каждом матче», — сказал Головин.

    • «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.
    • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Чемпионат»

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