Гладилин объяснил, почему Карпин-тренер сильнее Черчесова

Зачем сопоставлять одного другому , у обоих есть одна одинаковая черта умеют максимум выжимать из того что есть ,,,,
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем Станислав Черчесов.
«У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. У Валерия Георгиевича больше опыта.
Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», – сказал Гладилин.
- Карпин тренирует с 2009 года. У него 0 трофеев.
- Черчесов тренирует с 2004 года. Он делал золотые дубли в Венгрии и Польше.
- Также Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.