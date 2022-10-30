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    Гладилин объяснил, почему Карпин-тренер сильнее Черчесова

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем Станислав Черчесов.

    «У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. У Валерия Георгиевича больше опыта.

    Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», – сказал Гладилин.

    • Карпин тренирует с 2009 года. У него 0 трофеев.
    • Черчесов тренирует с 2004 года. Он делал золотые дубли в Венгрии и Польше.
    • Также Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +26534

      slavutiq70 1 час назад

      Зачем сопоставлять одного другому , у обоих есть одна одинаковая черта умеют максимум выжимать из того что есть ,,,,

      0
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 1 час назад

      Два сапога пара, карпуша через матч обсираеться

      0
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      Рейтинг: +16094

      NewLife 1 час назад

      Как говорил тов. Сталин: оба хуже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8057

      vladik12 > NewLife 1 час назад

      "Других писателей у меня для вас нет".

      0
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      Рейтинг: +16094

      NewLife > vladik12 1 час назад

      С нынешним рфс и не будет.

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      Рейтинг: +5462

      TOMSON 2 часа назад

      Карпин оказался исключительно для отечественного футбола. А вот Черчесов может и в Англии со временем поработать. Видно, что карьера у него набирает обороты.

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      Рейтинг: +8057

      vladik12 > TOMSON 2 часа назад

      Ну или в Бундеслиге. Он там рядом, за ним наверняка следят.

      0
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      Рейтинг: +8057

      vladik12 3 часа назад

      Бред сумасшедшего. Сравните трофеи Карпина и Стаса. Плюс чудо на ЧМ-2018.

      0
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      Рейтинг: +50722

      MaxRnD > vladik12 2 часа назад

      Речь не о трофеях, а о том, что дай Стасу в руки нынешний Ростов и он ж/б выведет его на следующий год в ФНЛ со 100% гарантией, ибо одно дело добиваться результатов с командами из призовой тройки, а другое - тренировать глубокий "подвал", что по качеству состава, что по цене.

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      Рейтинг: +5462

      TOMSON > MaxRnD 2 часа назад

      На основании чего такие выводы? Можете назвать клуб где Черчесов провалился?

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      Рейтинг: +8057

      vladik12 > TOMSON 2 часа назад

      Кстати, да. Какой клуб ни вспомни, везде либо просто ровно, либо успех. Провалов не было.
      Даже с относительно слабыми "Ахматом" и "Амкаром" все было достаточно хорошо.

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      Рейтинг: +50722

      MaxRnD > TOMSON 1 час назад

      Где вы в мной написанном умудрились обнаружить слово "ПРОВАЛ", чтобы направить дальнейшее обсуждение вопроса в это русло ? Все успехи Черчесова связаны с командами-призёрами предыдущих первенств. Все остальные условные команды уровня "говно" Черчесов где взял, там и оставил в лучшем случае

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      Рейтинг: +8057

      vladik12 > MaxRnD 1 час назад

      У "Ростова" состав сильнее.

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      Рейтинг: +50722

      MaxRnD > vladik12 1 час назад

      Карпин с составом а-ля "Терек/Амкар" идёт уже/пока половину чемпионата в призовой тройке. Черчесов с условными "Тереками/Амкарами" там был хоть раз ?

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      Рейтинг: +50722

      MaxRnD > vladik12 1 час назад

      ==У "Ростова" состав сильнее ==

      С чего бы ? Кто ж там такой сильный-то ?

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      Рейтинг: +8057

      vladik12 > MaxRnD 1 час назад

      Комли, Уткин, Глебов. На помойке найдены, шоле?

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      Рейтинг: +50722

      MaxRnD > vladik12 1 час назад

      Состав Терека 2011
      https://www.teams.by/champ/persons/167/239/
      Состав Амкара 2014
      https://www.teams.by/champ/persons/274/218/

      По подбору те составы, если не сильнее на голову нынешнего Ростова, то уж точно ничем ему не уступали, так что не надо "ля-ля", как говорится

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      Рейтинг: +5462

      TOMSON > MaxRnD 37 минут назад

      « дай Стасу в руки нынешний Ростов и он ж/б выведет его на следующий год в ФНЛ со 100% »
      Ну и так к слову. Если проследить карьеру одного и второго, то Карпин имеет намного меньше опыта и в клубах где он работал кроме Ростова и Спартака результаты были неудовлетворительны. Именно поэтому Черчесов тренирует лидеров в Европе, а Карпин середняка в РПЛ.

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