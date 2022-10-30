Гладилин объяснил, почему Карпин-тренер сильнее Черчесова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем Станислав Черчесов.
«У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. У Валерия Георгиевича больше опыта.
Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», – сказал Гладилин.
- Карпин тренирует с 2009 года. У него 0 трофеев.
- Черчесов тренирует с 2004 года. Он делал золотые дубли в Венгрии и Польше.
- Также Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.
Источник: «РБ Спорт»