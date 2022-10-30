Гладилин объяснил, почему Карпин-тренер сильнее Черчесова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем Станислав Черчесов.

«У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. У Валерия Георгиевича больше опыта.

Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее», – сказал Гладилин.