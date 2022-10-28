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    Итальянский журналист – о Дзюбе: «Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Повторить судьбу Кокорина?»

    Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини высказался о возможном переходе форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в «Венецию».

    «Если говорить насчет Артема Дзюбы в «Венеции», то на данный момент в Италии нет новостей или слухов об этом трансфере. Все только знают, что российский форвард почти не играет в «Адана Демирспор».

    Да, у Дзюбы в «Венеции» есть друг и партнер по сборной Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о переходе Дзюбы в какой-то итальянский клуб.

    Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?», – сказал Мартини.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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