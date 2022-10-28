Итальянский журналист – о Дзюбе: «Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Повторить судьбу Кокорина?»

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини высказался о возможном переходе форварда «Демирспора» Артема Дзюбы в «Венецию».
«Если говорить насчет Артема Дзюбы в «Венеции», то на данный момент в Италии нет новостей или слухов об этом трансфере. Все только знают, что российский форвард почти не играет в «Адана Демирспор».
Да, у Дзюбы в «Венеции» есть друг и партнер по сборной Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о переходе Дзюбы в какой-то итальянский клуб.
Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?», – сказал Мартини.
- За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
- Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
- Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
Источник: Sport24