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  • «Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме без логотипов и с классическим ромбом

«Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме без логотипов и с классическим ромбом

27 октября 2022, 20:48
6

«Спартак» подготовил специальную форму для матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо».

«В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории.

Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», – говорится в публикации.

  • Матч состоится 30 октября на «Открытие Банк Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Спартак» занимает 2-е место в таблице РПЛ, «Торпедо» – 16-е.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо
Комментарии (6)
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ViktorMG1953
1666895813
Только этот ромб был на белой полосе.
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oyabun
1666896541
Без логотипов, говорите? А логотип Найка видимо и 100 лет назад уже был на форме рядом с ромбиком?
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Масоха
1666897917
Классная! Красную хочу.
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Plyash
1666904651
Ромб должен быть в середине полосы,а на белой форме полоса должна быть красной.
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