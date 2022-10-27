«Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме без логотипов и с классическим ромбом

«Спартак» подготовил специальную форму для матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо».
«В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории.
Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», – говорится в публикации.
- Матч состоится 30 октября на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Спартак» занимает 2-е место в таблице РПЛ, «Торпедо» – 16-е.
Источник: сайт «Спартака»