«Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме без логотипов и с классическим ромбом

«Спартак» подготовил специальную форму для матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо».

«В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории.

Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», – говорится в публикации.