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    «Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме без логотипов и с классическим ромбом

    «Спартак» подготовил специальную форму для матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо».

    «В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории.

    Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», – говорится в публикации.

    • Матч состоится 30 октября на «Открытие Банк Арене».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Спартак» занимает 2-е место в таблице РПЛ, «Торпедо» – 16-е.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +200

      Масоха 17 минут назад

      Классная! Красную хочу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33106

      oyabun 40 минут назад

      Без логотипов, говорите? А логотип Найка видимо и 100 лет назад уже был на форме рядом с ромбиком?

      0
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      Рейтинг: +200

      Масоха > oyabun 16 минут назад

      Засчитаем за эмблему фабрики Большевичка

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      Рейтинг: +145

      ViktorMG1953 52 минуты назад

      Только этот ромб был на белой полосе.

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      Рейтинг: +200

      Масоха > ViktorMG1953 16 минут назад

      По середине, кажется.

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