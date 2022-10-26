Лига чемпионов. «Порту» крупно победил на выезде «Брюгге». Это первое поражение бельгийцев

«Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов разгромил в Бельгии «Брюгге» (0:4). Дубль у Мехди Тареми, которому скоро участвовать в ЧМ-2022 в составе сборной Ирана.

На 51-й минуте «Брюгге» не забил пенальти.

«Брюгге» еще до этого тура вышел в плей-офф. «Порту» идет в группе вторым, но весеннюю стадию ЛЧ себе еще не обеспечил.

Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

Брюгге (Бельгия) – Порту (Португалия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Тареми, 33; 0:2 – Эванилсон, 57; 0:3 – Эустакиу, 60; 0:4 – Тареми, 70.

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