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    Лига чемпионов. «Порту» крупно победил на выезде «Брюгге». Это первое поражение бельгийцев

    «Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов разгромил в Бельгии «Брюгге» (0:4). Дубль у Мехди Тареми, которому скоро участвовать в ЧМ-2022 в составе сборной Ирана.

    На 51-й минуте «Брюгге» не забил пенальти.

    «Брюгге» еще до этого тура вышел в плей-офф. «Порту» идет в группе вторым, но весеннюю стадию ЛЧ себе еще не обеспечил.

    Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Порту (Португалия) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тареми, 33; 0:2 – Эванилсон, 57; 0:3 – Эустакиу, 60; 0:4 – Тареми, 70.

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    Источник: Бомбардир.ру

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