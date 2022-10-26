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    Губерниев: «Может, в «Химках» есть язычники. Можно принести в раздевалку пенек или лопух»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал приглашение священника на стадион «Химок».

    «Россия – многоконфессиональная страна. Нужно смотреть, какое вероисповедание у футболистов «Химок». Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла?

    Может, в «Химках» еще есть язычники. Тут можно принести пенек в раздевалку или лопух. В общем и целом тут нужно разбираться», – сказал Губерниев.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5122

      Enter2006 1 час назад

      А можно тебя на пенек насадить покрепче, а потом лопухом задницу прикрыть чтобы не болело. Говно без ворот.

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      Рейтинг: +1041

      Красногвардейчик 1 час назад

      Пенёк? это Губер про себя что ли?)

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      Рейтинг: +5177

      Дядя Серёжа 1 час назад

      А может Губерниев любит язычком...А может Губерниев пенёк и лопух...

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      Рейтинг: +77

      Стас85 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Моя пиписка пахнет селедкой

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