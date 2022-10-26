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  • Губерниев: «Может, в «Химках» есть язычники. Можно принести в раздевалку пенек или лопух»

Губерниев: «Может, в «Химках» есть язычники. Можно принести в раздевалку пенек или лопух»

26 октября 2022, 16:00
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал приглашение священника на стадион «Химок».

«Россия – многоконфессиональная страна. Нужно смотреть, какое вероисповедание у футболистов «Химок». Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла?

Может, в «Химках» еще есть язычники. Тут можно принести пенек в раздевалку или лопух. В общем и целом тут нужно разбираться», – сказал Губерниев.

  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
  • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
  • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1666790539
А может Губерниев любит язычком...А может Губерниев пенёк и лопух...
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Красногвардейчик
1666790933
Пенёк? это Губер про себя что ли?)
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Enter2006
1666791673
А можно тебя на пенек насадить покрепче, а потом лопухом задницу прикрыть чтобы не болело. Говно без ворот.
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SLADE2019
1666859298
Да прав Губерниев. Не надо его подкалывать, причем так жестко. На дворе 21 век. Жуть какая то с этим священником. Возьмут пусть его на воротах поставят, вдруг ни один мяч до него доходить не будет. А еще лучше, пусть стадион свой дерьмом кошачьим или собачьим измажут. Вот веселуха была бы. После всей этой катавасии, клубу не место в приличном обществе.
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