Губерниев: «Может, в «Химках» есть язычники. Можно принести в раздевалку пенек или лопух»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал приглашение священника на стадион «Химок».

«Россия – многоконфессиональная страна. Нужно смотреть, какое вероисповедание у футболистов «Химок». Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла?

Может, в «Химках» еще есть язычники. Тут можно принести пенек в раздевалку или лопух. В общем и целом тут нужно разбираться», – сказал Губерниев.