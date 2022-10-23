Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле поучаствовал во всех голах

    «Барселона» крупно обыграла «Атлетик» в домашнем матче 11-го тура Примеры – 4:0.

    Усман Дембеле поучаствовал во всех голах каталонской команды, он забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Роберт Левандовски забил 12-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата, он уверенно лидирует в гонке бомбардиров.

    «Барса» набрала 28 очков и отстает от лидирующего «Реала» на три очка.

    Испания. Примера. 11-й тур

    Барселона – Атлетик – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 12; 2:0 – Роберто, 18; 3:0 – Левандовски, 22; 4:0 – Торрес, 73.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    В Медиалиге может сыграть победитель ЛЧ и экс-игрок «Барсы»
    Где смотреть «Барселона» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 23 октября
    Рианчо: «Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2022 23:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11