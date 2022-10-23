Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле поучаствовал во всех голах

«Барселона» крупно обыграла «Атлетик» в домашнем матче 11-го тура Примеры – 4:0.
Усман Дембеле поучаствовал во всех голах каталонской команды, он забил один гол и сделал три результативные передачи.
Роберт Левандовски забил 12-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата, он уверенно лидирует в гонке бомбардиров.
«Барса» набрала 28 очков и отстает от лидирующего «Реала» на три очка.
Испания. Примера. 11-й тур
Барселона – Атлетик – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Дембеле, 12; 2:0 – Роберто, 18; 3:0 – Левандовски, 22; 4:0 – Торрес, 73.
Источник: «Бомбардир»