Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле поучаствовал во всех голах

«Барселона» крупно обыграла «Атлетик» в домашнем матче 11-го тура Примеры – 4:0.

Усман Дембеле поучаствовал во всех голах каталонской команды, он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Роберт Левандовски забил 12-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата, он уверенно лидирует в гонке бомбардиров.

«Барса» набрала 28 очков и отстает от лидирующего «Реала» на три очка.

Испания. Примера. 11-й тур

Барселона – Атлетик – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 12; 2:0 – Роберто, 18; 3:0 – Левандовски, 22; 4:0 – Торрес, 73.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры