Юран сообщил, что не накладывал проклятье на «Химки». Команда после его ухода не побеждает

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, не проклинал команду. После его ухода она не может победить.
– «Химки» не могут выиграть после вашего ухода. Может, это вы проклятье наложили?
– Я похож на человека, который мог наложить проклятье? Там играют футболисты, с которыми я прошел большой путь. Даже когда заходил второй раз, мы играли в финале Кубка. Я всегда переживаю за парней и радуюсь, когда они добиваются результата. Я сам читаю это все и переживаю за них. Так что как я могу наложить проклятье на ребят, с которыми столько прошел? Поэтому это, наверное, больше вопрос к главным тренерам, которые были после меня.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.
- С тех пор Юран не может найти работу.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»