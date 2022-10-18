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    Агент Бальде Кейта: «Скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что скорее всего не будет обжаловать решение о дисквалификации футболиста на три месяца.

    «Мы получили документы с мотивировкой отстранения Кейта. В ближайшее время решим, что делать дальше.

    Скорее всего, мы не будем подавать апелляцию, потому что это в любом случае займет больше времени, чем осталось до окончания его дисквалификации», — заявил Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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