Головин: «С переездом российских футболистов в Европу сейчас намного сложнее»

Полузащитник «Монако» Александр Головин связал отстранение российских команд от международных турниров с падением интереса европейских клубов к игрокам из РПЛ.

«С переездом в Европу сейчас намного сложнее. Хотя уверен, что и Федя (Чалов), и Костя Кучаев, и другие ребята могли быть востребованы в европейских клубах. Но по не футбольным причинам сейчас это тяжело.

Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально.

Даже если взять мою ситуацию, то интерес был основан прежде всего на матчах Лиги чемпионов и сборной России во время чемпионата мира-2018», – сказал Головин.