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    Головин: «С переездом российских футболистов в Европу сейчас намного сложнее»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин связал отстранение российских команд от международных турниров с падением интереса европейских клубов к игрокам из РПЛ.

    «С переездом в Европу сейчас намного сложнее. Хотя уверен, что и Федя (Чалов), и Костя Кучаев, и другие ребята могли быть востребованы в европейских клубах. Но по не футбольным причинам сейчас это тяжело.

    Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально.

    Даже если взять мою ситуацию, то интерес был основан прежде всего на матчах Лиги чемпионов и сборной России во время чемпионата мира-2018», – сказал Головин.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024-го.
    • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: Sport24

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