Аршавин объяснил, почему «Динамо» идет на восьмом месте

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Динамо».

«Что происходит с «Динамо»? Много ушло игроков, время нужно, чтобы сыграться. Тренер другой. Какое‑то время должно пройти. Не стал бы говорить, что Славиша Йоканович плохой тренер, игроки у него не самые плохие. Есть объективные и субъективные причины того, что «Динамо» не находится на том месте, на котором находилось в прошлом году», – сказал Аршавин.