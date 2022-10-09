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    Аршавин объяснил, почему «Динамо» идет на восьмом месте

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Динамо».

    «Что происходит с «Динамо»? Много ушло игроков, время нужно, чтобы сыграться. Тренер другой. Какое‑то время должно пройти. Не стал бы говорить, что Славиша Йоканович плохой тренер, игроки у него не самые плохие. Есть объективные и субъективные причины того, что «Динамо» не находится на том месте, на котором находилось в прошлом году», – сказал Аршавин.

    • «Динамо» занимает 8-е место.
    • У команды 4 матча подряд без побед.
    • Йоканович принял «Динамо» летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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