Кавазашвили назвал слабое место Слуцкого

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Слуцкий – очень талантливый тренер. Профессионал своего дела. Я не знаю, почему у него не получается в «Рубине».
Ранее он налаживал игру и выстраивал команды: при этом были большие успехи. Я помню, как он работал в московском ЦСКА – это было великолепно. Помню, как он уехал в Англию: правда, там были сложности.
Единственное, в чeм я могу найти какую-то причину – нервы. Это его слабое место. Он очень близко принимает к сердцу различные несправедливые решения судейских кадров.
Ну и, видимо, всe-таки не может найти контакт с руководством, стоящими выше него. Я про нефутбольных и местных республиканских руководителей.
Слуцкий – очень честный парень, ничего не скрывает и всегда говорит правду. Он создал свою академию и вкладывает в неe много денег.
Я не могу понять, что с ним. Но думаю, что у него всe должно повернуться в лучшую сторону», – сказал Кавазашвили.
- «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
- Казанцы проиграли 3 матча подряд.
- Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.