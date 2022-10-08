Кавазашвили назвал слабое место Слуцкого

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий – очень талантливый тренер. Профессионал своего дела. Я не знаю, почему у него не получается в «Рубине».

Ранее он налаживал игру и выстраивал команды: при этом были большие успехи. Я помню, как он работал в московском ЦСКА – это было великолепно. Помню, как он уехал в Англию: правда, там были сложности.

Единственное, в чeм я могу найти какую-то причину – нервы. Это его слабое место. Он очень близко принимает к сердцу различные несправедливые решения судейских кадров.

Ну и, видимо, всe-таки не может найти контакт с руководством, стоящими выше него. Я про нефутбольных и местных республиканских руководителей.

Слуцкий – очень честный парень, ничего не скрывает и всегда говорит правду. Он создал свою академию и вкладывает в неe много денег.

Я не могу понять, что с ним. Но думаю, что у него всe должно повернуться в лучшую сторону», – сказал Кавазашвили.