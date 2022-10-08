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    Кавазашвили назвал слабое место Слуцкого

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий – очень талантливый тренер. Профессионал своего дела. Я не знаю, почему у него не получается в «Рубине».

    Ранее он налаживал игру и выстраивал команды: при этом были большие успехи. Я помню, как он работал в московском ЦСКА – это было великолепно. Помню, как он уехал в Англию: правда, там были сложности.

    Единственное, в чeм я могу найти какую-то причину – нервы. Это его слабое место. Он очень близко принимает к сердцу различные несправедливые решения судейских кадров.

    Ну и, видимо, всe-таки не может найти контакт с руководством, стоящими выше него. Я про нефутбольных и местных республиканских руководителей.

    Слуцкий – очень честный парень, ничего не скрывает и всегда говорит правду. Он создал свою академию и вкладывает в неe много денег.

    Я не могу понять, что с ним. Но думаю, что у него всe должно повернуться в лучшую сторону», – сказал Кавазашвили.

    • «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
    • Казанцы проиграли 3 матча подряд.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11713

      Алексей З 3 часа назад

      Да слабый он тренер , слабый !!!
      В ЦСКА состав был сильный , главное как у врачей " только не навреди".
      Сейчас у Семака такая же фигня.
      После армейцев , где бы он не был везде провал.
      Вот его истинное тренерское лицо. НИКАКОЙ.

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