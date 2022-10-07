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    Женского тренера из Северной Ирландии обвиняют в мастурбации перед футболисткой

    Тренер из Северной Ирландии Кристи Холли угодил в скандал. Его обвиняют в домогательствах до футболистки, когда он работал в США.

    Сообщается, что североирландец домогался до футболистки Эрин Симон, которая сейчас выступает в английской Суперлиге за «Лестер». Когда Холли и Симон вместе были в клубе «Расинг Луисвиль» (США), тренер отправлял девушке эротические фото, трогал ее за интимные места и мастурбировал перед ней.

    Такие сведения приводит английское издание со ссылкой на юридическую фирму в Атланте. В отношении Холли ведется расследование.

    Фото взяты из открытых источников.

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 22:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +74

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 21 минуту назад

      Ну и вкус у этого тренера

      0
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      Рейтинг: +1847

      lek! 22 минуты назад

      Мля ну и вкус у него , глядя на нее плакать надо или он гей и спутал её с мужчиной .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > lek! 20 минут назад

      В барселоне все такие красавицы что в мужской команде что в женской

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5694

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Не ну так то секс мастурбация о женщину... Что мы тут вообще обсуждаем

      0
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      Рейтинг: +7980

      vladik12 36 минут назад

      И чо? У нас вообще есть типок, который перед всей страной передернул. И ниче.

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