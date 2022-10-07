Женского тренера из Северной Ирландии обвиняют в мастурбации перед футболисткой

Тренер из Северной Ирландии Кристи Холли угодил в скандал. Его обвиняют в домогательствах до футболистки, когда он работал в США.

Сообщается, что североирландец домогался до футболистки Эрин Симон, которая сейчас выступает в английской Суперлиге за «Лестер». Когда Холли и Симон вместе были в клубе «Расинг Луисвиль» (США), тренер отправлял девушке эротические фото, трогал ее за интимные места и мастурбировал перед ней.

Такие сведения приводит английское издание со ссылкой на юридическую фирму в Атланте. В отношении Холли ведется расследование.

Фото взяты из открытых источников.