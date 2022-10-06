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    Вице-президент «Барселоны» назвал цели клуба в Примере и Лиге чемпионов

    Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу рассказал о задачах клуба на сезон-2022/23.

    «Мы спокойны за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выиграем три оставшихся матча и выйдем в следующий раунд.

    В этом сезоне мы планируем выиграть Примеру и дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов», – сказал Ромеу.

    • «Барса» идет на 3-м месте в группе Лиги чемпионов после трех туров.
    • Отставание от идущего вторым «Интера» – 3 очка.
    • Каталонцы делят первое место в Примере с «Реалом».

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1559

      Benifacto 1 час назад

      Лига Европы не более...3 игры они выиграют, 1 победа 1 ничья и лютый пронос от Баварии!

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      Рейтинг: +2161

      serglider > Benifacto 29 минут назад

      Все зависит еще от соперников! Весьма возможен вариант, когда Бавари досрочно обеспечит себе выход в плей-офф и будет доигрывать группу резервным составом, по сути Барса будет бороться за выход с итальянцами, что в принципе им по силам! Если бы судья не чудил в крайнем матче, с итальянцами, так для испанцев вообще было бы все не так критично. Другое дело, что в плей-офф у них мизерные шансы если попадут на ПСЖ или МС. В любом случае Барса может преподнести сюрприз любому сопернику.

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      Рейтинг: +1559

      Benifacto > serglider 23 минуты назад

      не спорю итальяшкам повезло, и все решит ответный матч, Бавария и полу резервным может пронести)глянул календарь Барсы....без шансов...если тока Примеру сливать....

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