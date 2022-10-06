Вице-президент «Барселоны» назвал цели клуба в Примере и Лиге чемпионов

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу рассказал о задачах клуба на сезон-2022/23.

«Мы спокойны за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выиграем три оставшихся матча и выйдем в следующий раунд.

В этом сезоне мы планируем выиграть Примеру и дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов», – сказал Ромеу.