Араухо передумал уходить из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо во вторник провел встречу с Деку, на которой спортивный директор клуба попытался убедить защитника остаться.
После разговора с португальцем футболист пересмотрел свое решение – теперь он близок к тому, чтобы остаться в «блаугране», и может продлить контракт уже в ближайшее время.
Отмечается, что руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой и главный тренер Ханс-Дитер Флик также приложили все усилия, чтобы убедить Араухо остаться.
Партнеры по команде также просили защитника пересмотреть решение. После победы в Суперкубке Испании Роберт Левандовски попытался уговорить уругвайца остаться в команде по крайней мере до конца сезона, а Гави призывал болельщиков на трибунах поддержать Араухо.
- Ранее сообщалось, что уругваец хочет покинуть каталонский клуб как можно скорее. В подписании игрока заинтересован «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса.
- 25-летний Араухо в этом сезоне провел за «Барселону» 2 матча, в которых отметился 1 голевой передачей.
- Срок его контракта с испанским клубом заканчивается летом 2026 года.