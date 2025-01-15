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    Араухо передумал уходить из «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо во вторник провел встречу с Деку, на которой спортивный директор клуба попытался убедить защитника остаться.

    После разговора с португальцем футболист пересмотрел свое решение – теперь он близок к тому, чтобы остаться в «блаугране», и может продлить контракт уже в ближайшее время.

    Отмечается, что руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой и главный тренер Ханс-Дитер Флик также приложили все усилия, чтобы убедить Араухо остаться.

    Партнеры по команде также просили защитника пересмотреть решение. После победы в Суперкубке Испании Роберт Левандовски попытался уговорить уругвайца остаться в команде по крайней мере до конца сезона, а Гави призывал болельщиков на трибунах поддержать Араухо.

    • Ранее сообщалось, что уругваец хочет покинуть каталонский клуб как можно скорее. В подписании игрока заинтересован «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса.
    • 25-летний Араухо в этом сезоне провел за «Барселону» 2 матча, в которых отметился 1 голевой передачей.
    • Срок его контракта с испанским клубом заканчивается летом 2026 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    15.01.2025 12:57
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