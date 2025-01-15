Араухо передумал уходить из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо во вторник провел встречу с Деку, на которой спортивный директор клуба попытался убедить защитника остаться.

После разговора с португальцем футболист пересмотрел свое решение – теперь он близок к тому, чтобы остаться в «блаугране», и может продлить контракт уже в ближайшее время.

Отмечается, что руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой и главный тренер Ханс-Дитер Флик также приложили все усилия, чтобы убедить Араухо остаться.

Партнеры по команде также просили защитника пересмотреть решение. После победы в Суперкубке Испании Роберт Левандовски попытался уговорить уругвайца остаться в команде по крайней мере до конца сезона, а Гави призывал болельщиков на трибунах поддержать Араухо.