Виктор Гусев отреагировал на отказ Первого канала от ЧМ-2022. Канал не покажет турнир впервые в истории

Комментатор Первого канала Виктор Гусев дал оценку отказу канала от трансляций матчей ЧМ-2022. Все игры в России будет показывать «Матч ТВ».

– Если бы это было потерей для Первого канала, то он взял бы и начал показывать. Видимо, не потеря, если не показывает.

– Как вы считаете, правильно ли, что есть монополия одного канала на показ чемпионата мира? Пусть этот канал и спортивный.

– Если у «Матч ТВ» меньше охват, я просто этого не знаю, тогда кто-то не увидит матчи. Если охват не меньше, то в чем проблема? Представьте себе обычного человека. Он точно даже не знает, на каком канале транслируют. Смотрит в интернете. По-моему, то, о чем вы говорите, – это надуманная проблема. Человек будет включать трансляцию на «Матч ТВ» и говорить: «Ох, как жалко, что не на Первом канале»?

– Вас не жалко вашего коллегу Дениса Казанского, который перешел работать на Первый канал ради больших матчей, а получается, что остался без всех крупных турниров?

– Не жалко. Почему я должен жалеть Дениса? Странно даже. Мне не жалко никого из комментаторов. Почему вы не спрашиваете: «А вам не жалко самого себя, что вы не комментируете?».