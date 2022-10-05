Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Виктор Гусев отреагировал на отказ Первого канала от ЧМ-2022. Канал не покажет турнир впервые в истории

    Комментатор Первого канала Виктор Гусев дал оценку отказу канала от трансляций матчей ЧМ-2022. Все игры в России будет показывать «Матч ТВ».

    – Если бы это было потерей для Первого канала, то он взял бы и начал показывать. Видимо, не потеря, если не показывает.

    – Как вы считаете, правильно ли, что есть монополия одного канала на показ чемпионата мира? Пусть этот канал и спортивный.

    – Если у «Матч ТВ» меньше охват, я просто этого не знаю, тогда кто-то не увидит матчи. Если охват не меньше, то в чем проблема? Представьте себе обычного человека. Он точно даже не знает, на каком канале транслируют. Смотрит в интернете. По-моему, то, о чем вы говорите, – это надуманная проблема. Человек будет включать трансляцию на «Матч ТВ» и говорить: «Ох, как жалко, что не на Первом канале»?

    – Вас не жалко вашего коллегу Дениса Казанского, который перешел работать на Первый канал ради больших матчей, а получается, что остался без всех крупных турниров?

    – Не жалко. Почему я должен жалеть Дениса? Странно даже. Мне не жалко никого из комментаторов. Почему вы не спрашиваете: «А вам не жалко самого себя, что вы не комментируете?».

    • Первый канал впервые в истории не покажет чемпионат мира.
    • Гусев комментировал матчи ЧМ еще в прошлом веке.
    • ЧМ-2022 стартует в ноябре.

    Новости по теме
    Сборная Дании поедет на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре 16
    Кто и как создает кубок мира: мастера из Италии оставляют секретные детали, сборные получают копии
    ЧМ-2022 в России покажут только на «Матч ТВ». Канделаки подтвердила 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1103

      САНЁК17 43 минуты назад

      завидно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Андреич > САНЁК17 9 минут назад

      По-видимому, да.
      Если интервью не передёрнули, то зависть просто прёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2661

      фанат джигурды 51 минуту назад

      Казанский в "Что? Где? Когда?" свой винлайн неплохо комментирует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      edw7777 1 час назад

      Им важнее показывать (как бы по-вежливей выразиться) всяких шейниных и другой сброд, чем ЧМ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6768

      Антибиотик > edw7777 21 минуту назад

      В условиях *****, первый канал страны сделал то, что должен был сделать. Ничего с тобой не случится, посмотришь на другом канале.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11