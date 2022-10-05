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  • Виктор Гусев отреагировал на отказ Первого канала от ЧМ-2022. Канал не покажет турнир впервые в истории

Виктор Гусев отреагировал на отказ Первого канала от ЧМ-2022. Канал не покажет турнир впервые в истории

5 октября 2022, 19:31
7

Комментатор Первого канала Виктор Гусев дал оценку отказу канала от трансляций матчей ЧМ-2022. Все игры в России будет показывать «Матч ТВ».

– Если бы это было потерей для Первого канала, то он взял бы и начал показывать. Видимо, не потеря, если не показывает.

– Как вы считаете, правильно ли, что есть монополия одного канала на показ чемпионата мира? Пусть этот канал и спортивный.

– Если у «Матч ТВ» меньше охват, я просто этого не знаю, тогда кто-то не увидит матчи. Если охват не меньше, то в чем проблема? Представьте себе обычного человека. Он точно даже не знает, на каком канале транслируют. Смотрит в интернете. По-моему, то, о чем вы говорите, – это надуманная проблема. Человек будет включать трансляцию на «Матч ТВ» и говорить: «Ох, как жалко, что не на Первом канале»?

– Вас не жалко вашего коллегу Дениса Казанского, который перешел работать на Первый канал ради больших матчей, а получается, что остался без всех крупных турниров?

– Не жалко. Почему я должен жалеть Дениса? Странно даже. Мне не жалко никого из комментаторов. Почему вы не спрашиваете: «А вам не жалко самого себя, что вы не комментируете?».

  • Первый канал впервые в истории не покажет чемпионат мира.
  • Гусев комментировал матчи ЧМ еще в прошлом веке.
  • ЧМ-2022 стартует в ноябре.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (7)
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edw7777
1664988036
Им важнее показывать (как бы по-вежливей выразиться) всяких шейниных и другой сброд, чем ЧМ
Ответить
фанат джигурды
1664989124
Казанский в "Что? Где? Когда?" свой винлайн неплохо комментирует.
Ответить
САНЁК17
1664989619
завидно?
Ответить
zigbert
1665040758
Да наверное сейчас нет регионов где не показывают Матч ТВ.
Ответить
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