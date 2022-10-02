«Да мне по барабану». Карпин – о возможном чемпионстве «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» ответил на вопрос о возможном чемпионстве петербургской команды.

«Зенит» лидирует в чемпионате, имея 29 очков.

Отрыв от ЦСКА – шесть очков.

– У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит» не станет чемпионом?

– Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать.

– «Зенит» сыграл почти со всеми топ-командами, но в РПЛ все еще без поражений. Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? И можно ли?

– «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат.