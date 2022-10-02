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    «Да мне по барабану». Карпин – о возможном чемпионстве «Зенита»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» ответил на вопрос о возможном чемпионстве петербургской команды.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате, имея 29 очков.
    • Отрыв от ЦСКА – шесть очков.

    – У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит» не станет чемпионом?

    – Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать.

    – «Зенит» сыграл почти со всеми топ-командами, но в РПЛ все еще без поражений. Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? И можно ли?

    «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +695

      Fju-2 1 минуту назад

      Но мне всё по барабану, я болею за «Зенит»!

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      Рейтинг: +17595

      житель СПб 7 минут назад

      Лукавит немного Валерий Георгиевич. Была у него мечта небольшая сегодня... Но он человек эмоциональный, как известно. Не получилось... вот и "виноград зелен". Простительно.

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      Рейтинг: +11788

      Вомбат 9 минут назад

      Карпин, как клубный тренер, вполне хорош для РПЛ. И вполне адекватен - правильно ответил. "По барабану" - это не хамство, а вполне допустимое проявление раздражения. Потому что журналисты надоели со своими вечными попытками раскачать тренеров РПЛ на хайп о Зените.

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      Рейтинг: +4431

      ААМ 14 минут назад

      Игрок был хороший и тренер неплохой, но типичный хам из конюшни СПАМа

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