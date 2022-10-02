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  • «Да мне по барабану». Карпин – о возможном чемпионстве «Зенита»

«Да мне по барабану». Карпин – о возможном чемпионстве «Зенита»

2 октября 2022, 19:15
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» ответил на вопрос о возможном чемпионстве петербургской команды.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате, имея 29 очков.
  • Отрыв от ЦСКА – шесть очков.

– У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит» не станет чемпионом?

– Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать.

– «Зенит» сыграл почти со всеми топ-командами, но в РПЛ все еще без поражений. Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? И можно ли?

«Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Fju-2
1664728827
Но мне всё по барабану, я болею за «Зенит»!
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GoLenaStop
1664734221
Нормально.... - главное, что все переживают за футбол... Значит, - мы вместе! Удачи всем и хорошей недели! с ув.
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Mariner
1664735720
Нет, точно пока не нашёл себе кавалера. Никто не любит истеричек )))
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mihail200606
1664740405
Да хоть зенит чемпион, хоть Амкал с этими Задротами из медиалиги,только не спартак
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Romeo 123
1664759590
Вот и Валеру опустили на землю а то поверил в себя , тренеришка
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