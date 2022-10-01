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    Петржела: «В РПЛ «Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что петербуржцы возьмут реванш у «Спартака» в ближайшем матче в РПЛ.

    • В четверг спартаковцы победили со счетом 3:0 в Кубке России.
    • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.
    • В чемпионате команды сыграют 6 мая в Санкт-Петербурге.

    «Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку» в матче РПЛ. Разгром в Кубке ни о чем не говорит, у «Зенита» не было никакой мотивации играть со «Спартаком» в полную силу.

    О том, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото, могут говорить только сумасшедшие.

    Чемпионат расставит все на свои места и покажет красно-белым москвичам их место», – сказал Петржела.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +456

      Лицом_на_клаве 36 минут назад

      Выдавила хряковская администрация сайта болельщиков Зенита. Одни хряки остались. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4402

      ААМ 36 минут назад

      Наверное так и будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +456

      Лицом_на_клаве 38 минут назад

      Зенит по многолетней традиции в чемпионате надругается над ХРЯКАМИ. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +786

      Suvorov51 50 минут назад

      Вот чех помойный, а почему только Спартаку, а других команд нет, для великого клуба Спартак, помойка не команда - это помойка и в России это знают все, ну а представитель гейропы специально подвывает голубым котятам

      1
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      Рейтинг: +928

      шахта Заполярная 1 час назад

      Зачем брать интервью у этого шута, тем более чешского. У него газ кончился, а нюхнуть хочется, ломает, вот и лижет.

      2
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      Рейтинг: +4402

      ААМ > шахта Заполярная 35 минут назад

      Фанат СПАМа всегда несёт ахинею, а когда так случится, то ноет о судействе. я

      0
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      Рейтинг: +1528

      PNZ1985 > ААМ 4 минуты назад

      Да ТЫ

      0
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      Рейтинг: +7543

      nik55 1 час назад

      главное что бы тебе подсрачник вовремя дали

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      Рейтинг: +10760

      "supermax" 1 час назад

      слишком тщательно вылизывает

      2
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      Рейтинг: +317

      Аден 2 часа назад

      До игры в кубке тоже так говорили, а оно вон как Петрович получилось, пендаля и причём конкретного бом жи отхватили.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10180

      R_a_i_n 2 часа назад

      Кто бы дал мощного подзатыльника Петржеле?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1113

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Чешская подстилка газпрома надоела уже))))

      7
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