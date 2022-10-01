Петржела: «В РПЛ «Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что петербуржцы возьмут реванш у «Спартака» в ближайшем матче в РПЛ.

В четверг спартаковцы победили со счетом 3:0 в Кубке России.

Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

В чемпионате команды сыграют 6 мая в Санкт-Петербурге.

«Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку» в матче РПЛ. Разгром в Кубке ни о чем не говорит, у «Зенита» не было никакой мотивации играть со «Спартаком» в полную силу.

О том, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото, могут говорить только сумасшедшие.

Чемпионат расставит все на свои места и покажет красно-белым москвичам их место», – сказал Петржела.