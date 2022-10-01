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    В ноябре пройдет турнир юношеских сборных ЛДНР, Запорожья, Херсона и Крыма

    Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов анонсировал проведение футбольного турнира под названием «Кубок нового поколения».

    В нем примут участие юношеские сборные (команды 2005 года рождения и младше) из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь.

    «Я рад объявить о начале подготовки футбольного турнира для юношей из наших новых регионов. Это наш первый шаг к восстановлению спортивных и дружеских отношений.

    Организационную поддержку первого подобного турнира окажет Министерство спорта Российской Федерации», – сказал Байсултанов.

    • Кубок пройдет в начале ноября и будет приурочен ко Дню народного единства.
    • Турнир будет состоять из группового этапа, стыковых матчей и финала.

    Источник: ТАСС

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