В ноябре пройдет турнир юношеских сборных ЛДНР, Запорожья, Херсона и Крыма

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов анонсировал проведение футбольного турнира под названием «Кубок нового поколения».

В нем примут участие юношеские сборные (команды 2005 года рождения и младше) из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь.

«Я рад объявить о начале подготовки футбольного турнира для юношей из наших новых регионов. Это наш первый шаг к восстановлению спортивных и дружеских отношений.

Организационную поддержку первого подобного турнира окажет Министерство спорта Российской Федерации», – сказал Байсултанов.