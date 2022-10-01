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  • В ноябре пройдет турнир юношеских сборных ЛДНР, Запорожья, Херсона и Крыма

В ноябре пройдет турнир юношеских сборных ЛДНР, Запорожья, Херсона и Крыма

1 октября 2022, 10:20

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов анонсировал проведение футбольного турнира под названием «Кубок нового поколения».

В нем примут участие юношеские сборные (команды 2005 года рождения и младше) из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь.

«Я рад объявить о начале подготовки футбольного турнира для юношей из наших новых регионов. Это наш первый шаг к восстановлению спортивных и дружеских отношений.

Организационную поддержку первого подобного турнира окажет Министерство спорта Российской Федерации», – сказал Байсултанов.

  • Кубок пройдет в начале ноября и будет приурочен ко Дню народного единства.
  • Турнир будет состоять из группового этапа, стыковых матчей и финала.

Источник: ТАСС
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