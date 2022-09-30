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    «Мы взяли этот вопрос на контроль». Депутат Свищев – о клубах ЛДНР, Херсона и Запорожья в российских лигах

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, как скоро в российские лиги будут интегрированы клубы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

    • Сегодня 4 региона вошли в состав России.
    • Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    – В любом городе, в любой области есть спортивные школы, объединяющие единомышленников, любителей видов спорта. Они тренируются, имеют право участвовать в соревнованиях.

    Мы обязаны обеспечить это право на участие в соревнованиях. Рабочая группа для этого и создана. Привлечены специалисты из регионов, РФС и лиг, чтобы найти возможности и варианты для наших спортсменов.

    Чтобы они имели возможность демонстрировать свое мастерство и прогрессировать. У нас огромное количество клубов, которые временно не участвуют, но в ближайшее время их восстановят в правах.

    Есть огромное количество ограничений, сложностей. В данной ситуации решение будет непростое, но оно будет найдено!

    – Сколько потребуется времени, чтобы запустился процесс вхождения клубов из ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионат России?

    – Мы взяли этот вопрос на контроль. Наша задача – не затягивать этот процесс. Крымские клубы ждали целых восемь лет, целое поколение спортсменов выросло.

    Теперь необходимо решать вопросы спортсменов еще четырех регионов. Все поручения даны, рабочая группа в кратчайшие сроки должна решить этот вопрос.

    Рабочая группа занимается вопросами по всем новым субъектам, решать вопрос нужно комплексно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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