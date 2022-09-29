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    Адиев: «Из России в Казахстан едет много людей. Просят помочь устроиться»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о полученных обращениях от россиян, прибывших в соседнюю страну.

    «Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта – дзюдо, теннис, ММА.

    Звонят и говорят: «Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?». У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь людям помочь.

    Не понаслышке знаю, что такое СВО – сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом», – сказал Адиев.

    • Тренер возглавил сборную Казахстана в апреле.
    • До этого он работал в «Шахтере» из Караганды.
    • Наиболее известен по работе в «Ахмате», «Анжи» и «Чайке».

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    Источник: «Чемпионат»

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