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  • Адиев: «Из России в Казахстан едет много людей. Просят помочь устроиться»

Адиев: «Из России в Казахстан едет много людей. Просят помочь устроиться»

29 сентября 2022, 11:58

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о полученных обращениях от россиян, прибывших в соседнюю страну.

«Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта – дзюдо, теннис, ММА.

Звонят и говорят: «Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?». У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь людям помочь.

Не понаслышке знаю, что такое СВО – сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом», – сказал Адиев.

  • Тренер возглавил сборную Казахстана в апреле.
  • До этого он работал в «Шахтере» из Караганды.
  • Наиболее известен по работе в «Ахмате», «Анжи» и «Чайке».

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Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Казахстан Адиев Магомед
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