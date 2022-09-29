Адиев: «Из России в Казахстан едет много людей. Просят помочь устроиться»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о полученных обращениях от россиян, прибывших в соседнюю страну.

«Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта – дзюдо, теннис, ММА.

Звонят и говорят: «Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?». У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь людям помочь.

Не понаслышке знаю, что такое СВО – сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом», – сказал Адиев.