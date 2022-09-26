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    «Мы уважали и будем уважать это решение». Агент Николсона объяснил, почему форвард не покинул «Спартак»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, были ли у игрока предложения от других клубов прошедшим летом.

    «Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» – оно остаeтся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.

    Да, было тяжeлое начало сезона – Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь – это профессиональный спорт.

    Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силeн и предан клубу.

    Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали.

    В «Спартаке» дали понять, что Шамар не продаeтся – он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне. Мы уважали и будем уважать это решение.

    Если в будущем ничего не изменится, он останется в Москве и сделает всe возможное, чтобы завоевать чемпионский титул со своей командой.

    Когда Николсон только приехал, он пообещал, что станет чемпионом и выиграет Кубок. Половина миссии была выполнена быстро, а вторая продолжается до тех пор, пока планы у обеих сторон не изменятся по взаимному согласию», – заявил агент.

    • В этом сезоне ямаец провел на поле всего 223 минуты.
    • В 8 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • Контракт Николсона со «Спартаком» действует до 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17123

      paracetamol 39 минут назад

      Почему Николсон не покинул «Спартак»? Потому, что дундук!

      0
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      Рейтинг: +10

      tendhorn2216 1 час назад

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      Рейтинг: +17232

      Cleaner 1 час назад

      Задолбал уже агент Николсона...(((

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      Рейтинг: +25712

      JTherry 3 часа назад

      конкуренция - с одной стороны, и нехватка футболистов в нападении из-за травм - с другой, думаю, помогут Шамару почувствовать веру в себя...

      1
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      Рейтинг: +10050

      R_a_i_n 4 часа назад

      Больше времени в поле ему и пойдут голы. Прошлый сезон это показал.

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      Рейтинг: +17232

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Прошлый сезон ПОКАЗАЛ, что место Спартака - ДЕСЯТОЕ!!!...)))

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      Рейтинг: +10050

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Ты такой остроумный!

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      Рейтинг: +17232

      Cleaner > R_a_i_n 20 минут назад

      А про нынешний Спартак что ни скажешь, все будет смешным и остроумным...)))

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