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  • «Мы уважали и будем уважать это решение». Агент Николсона объяснил, почему форвард не покинул «Спартак»

«Мы уважали и будем уважать это решение». Агент Николсона объяснил, почему форвард не покинул «Спартак»

26 сентября 2022, 08:00
9

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, были ли у игрока предложения от других клубов прошедшим летом.

«Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» – оно остаeтся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.

Да, было тяжeлое начало сезона – Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь – это профессиональный спорт.

Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силeн и предан клубу.

Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали.

В «Спартаке» дали понять, что Шамар не продаeтся – он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне. Мы уважали и будем уважать это решение.

Если в будущем ничего не изменится, он останется в Москве и сделает всe возможное, чтобы завоевать чемпионский титул со своей командой.

Когда Николсон только приехал, он пообещал, что станет чемпионом и выиграет Кубок. Половина миссии была выполнена быстро, а вторая продолжается до тех пор, пока планы у обеих сторон не изменятся по взаимному согласию», – заявил агент.

  • В этом сезоне ямаец провел на поле всего 223 минуты.
  • В 8 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
  • Контракт Николсона со «Спартаком» действует до 2026 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1664170716
Больше времени в поле ему и пойдут голы. Прошлый сезон это показал.
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JTherry
1664174438
конкуренция - с одной стороны, и нехватка футболистов в нападении из-за травм - с другой, думаю, помогут Шамару почувствовать веру в себя...
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paracetamol
1664183147
Почему Николсон не покинул «Спартак»? Потому, что дундук!
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