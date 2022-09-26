«Мы уважали и будем уважать это решение». Агент Николсона объяснил, почему форвард не покинул «Спартак»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, были ли у игрока предложения от других клубов прошедшим летом.

«Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» – оно остаeтся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.

Да, было тяжeлое начало сезона – Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь – это профессиональный спорт.

Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силeн и предан клубу.

Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали.

В «Спартаке» дали понять, что Шамар не продаeтся – он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне. Мы уважали и будем уважать это решение.

Если в будущем ничего не изменится, он останется в Москве и сделает всe возможное, чтобы завоевать чемпионский титул со своей командой.

Когда Николсон только приехал, он пообещал, что станет чемпионом и выиграет Кубок. Половина миссии была выполнена быстро, а вторая продолжается до тех пор, пока планы у обеих сторон не изменятся по взаимному согласию», – заявил агент.