«Проливает кровь во имя любви к футболке сборной». Сестра Роналду – о его разбитом носе

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду разбил лицо в матче пятого тура Лиги наций против Чехии (4:0). Ситуацию прокомментировала сестра португальца Катя Авейру.

«Проливает на поле кровь... буквально во имя любви к футболке сборной Португалии. Спасибо!» – написала Авейру в социальной сети.