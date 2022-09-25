«Проливает кровь во имя любви к футболке сборной». Сестра Роналду – о его разбитом носе

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду разбил лицо в матче пятого тура Лиги наций против Чехии (4:0). Ситуацию прокомментировала сестра португальца Катя Авейру.
«Проливает на поле кровь... буквально во имя любви к футболке сборной Португалии. Спасибо!» – написала Авейру в социальной сети.
- В начале 1-го тайма вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик разбил нос форварду «МЮ».
- Роналду сделал ассист в эпизоде с 4-м голом.
- Сборная Португалии поднялась на 1-е место в группе А2 Лиги наций.
Источник: Бомбардир.ру