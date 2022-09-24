Лепсая: «Будет несправедливо, если Ларин получит реальный срок»

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая призвал суд не сажать в тюрьму экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«У меня, мягко скажем, не самые дружеские отношения с Николаем Лариным. Я совсем не разделяю восторженных визгов о работе чертановской академии (при необходимости могу расшифровать), но я КАТЕГОРИЧЕСКИ против реального срока для Ларина. Это будет НЕСПРАВЕДЛИВО», – написал Лепсая.