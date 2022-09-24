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    Лепсая: «Будет несправедливо, если Ларин получит реальный срок»

    Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая призвал суд не сажать в тюрьму экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

    «У меня, мягко скажем, не самые дружеские отношения с Николаем Лариным. Я совсем не разделяю восторженных визгов о работе чертановской академии (при необходимости могу расшифровать), но я КАТЕГОРИЧЕСКИ против реального срока для Ларина. Это будет НЕСПРАВЕДЛИВО», – написал Лепсая.

    • Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: твиттер Тимура Лепсая

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2880

      Ziklop 18 минут назад

      раз денег не наворовал то и делится нечем, конечно посадят наши *******.

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