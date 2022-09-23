Черчесов: «Устал поздравлять сборников из «Зенита» с чемпионством. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю!»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавляющий «Ференцварош», высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

– С кем из игроков сборной поддерживаете более или менее регулярную связь?

– Последние, кто звонил, – Джикия и Соболев, которые были в отличной компании с Трахтенбергом. Недавно переписывались с Головиным и Дзюбой. Поздравил с победой Оздоева.

Ранее поздравил с чемпионством сборников из «Зенита» – устал уже поздравлять. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю!

– Считаете ли, что кто-то в этом сезоне сможет составить «Зениту» конкуренцию?

– Есть «Зенит», это уровень. Понятно, что конкурентная среда имеется, но чемпион играл и победил уже и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо». Если сама команда из Санкт-Петербурга даст такую возможность, то конкуренты будут приближаться. А если не даст, то им будет сложно.