Черчесов: «Устал поздравлять сборников из «Зенита» с чемпионством. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю!»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавляющий «Ференцварош», высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
– С кем из игроков сборной поддерживаете более или менее регулярную связь?
– Последние, кто звонил, – Джикия и Соболев, которые были в отличной компании с Трахтенбергом. Недавно переписывались с Головиным и Дзюбой. Поздравил с победой Оздоева.
Ранее поздравил с чемпионством сборников из «Зенита» – устал уже поздравлять. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю!
– Считаете ли, что кто-то в этом сезоне сможет составить «Зениту» конкуренцию?
– Есть «Зенит», это уровень. Понятно, что конкурентная среда имеется, но чемпион играл и победил уже и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо». Если сама команда из Санкт-Петербурга даст такую возможность, то конкуренты будут приближаться. А если не даст, то им будет сложно.
- «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ и лидирует в чемпионате.
- Петербуржцы четырежды подряд выиграли РПЛ.