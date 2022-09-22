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    «Локомотиву» предложили поучаствовать в зимнем выставочном турнире в ОАЭ

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил, что команду пригласили принять участие в товарищеском турнире.

    «Да, мы действительно получили приглашение на участие в межсезонном турнире в [Объединенных Арабских] Эмиратах.

    Рассматриваем такую возможность, но окончательного решения еще не приняли», – сказал Цорн.

    • Сообщалось, что выставочный турнир с участием клубов РПЛ пройдет в ОАЭ в феврале.
    • Ожидается, что в нем сыграют 4 команды, одна из которых «Спартак».
    • «Локо» идет на 12-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2022 22:40
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