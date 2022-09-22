«Локомотиву» предложили поучаствовать в зимнем выставочном турнире в ОАЭ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил, что команду пригласили принять участие в товарищеском турнире.

«Да, мы действительно получили приглашение на участие в межсезонном турнире в [Объединенных Арабских] Эмиратах.

Рассматриваем такую возможность, но окончательного решения еще не приняли», – сказал Цорн.