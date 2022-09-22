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    Президент УЕФА Чеферин отреагировал на слухи о проведении матчей ЛЧ за пределами Европы

    Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность переноса игр Лиги чемпионов в неевропейские страны.

    Сообщалось, что матчи главного еврокубка могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке.

    «При всем уважении к СМИ, иногда удивляешься, какие новости они публикуют.

    Мы никогда не обсуждали такую идею. Я был бы в курсе, если бы шли разговоры о подобном. Но я ничего об этом не знаю», – сказал Чеферин.

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    Источник: Yahoo Sport

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Теркчанин 1 минуту назад

      а какой смысл играть где то за три девять земель,болельщики хотят смотреть на своих стадионах

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