Президент УЕФА Чеферин отреагировал на слухи о проведении матчей ЛЧ за пределами Европы

а какой смысл играть где то за три девять земель,болельщики хотят смотреть на своих стадионах
Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность переноса игр Лиги чемпионов в неевропейские страны.
Сообщалось, что матчи главного еврокубка могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке.
«При всем уважении к СМИ, иногда удивляешься, какие новости они публикуют.
Мы никогда не обсуждали такую идею. Я был бы в курсе, если бы шли разговоры о подобном. Но я ничего об этом не знаю», – сказал Чеферин.
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