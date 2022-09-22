Президент УЕФА Чеферин отреагировал на слухи о проведении матчей ЛЧ за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность переноса игр Лиги чемпионов в неевропейские страны.

Сообщалось, что матчи главного еврокубка могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке.

«При всем уважении к СМИ, иногда удивляешься, какие новости они публикуют.

Мы никогда не обсуждали такую идею. Я был бы в курсе, если бы шли разговоры о подобном. Но я ничего об этом не знаю», – сказал Чеферин.